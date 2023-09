Hallo!

Ich möchte mein aktuell laufendes W11 von einer 500er SSD auf eine 1000er NVMe migrieren, incl. Programme, etc. Im Prinzip also das gesamte Laufwerk C:\

Habe schon gegoogelt, aber da wird mir zu viel unterschieden von "mit oder ohne Progs" und "vom alten in neuen PC". Mir sind einige der installierten Progs wichtig, so dass ich lieber hier nachfrage.

Kanns mir bitte jemand verklickern? Danke!

Alibaba