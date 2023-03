Upgrade auf Win 11 22H2 führt zu BSOD

Hallo Leute,

nachdem es mir gelungen ist ein halbes Dutzend Kisten auf Win11 22H2 upzudaten, bin ich jetzt an eine Kiste geraten, die bei dieser Aktion hartnäckig rumzickt. Es handelt sich dabei um einen mit ATHLON 2 X6 1055T bestückten PC Mainboard von ASUS also immerhin 6Kerne dazu 16 GB DDR§ RAM. Diese Kiste lief aschon jahrelang problemlos unter WIN10 und ließ sich auch (mit den üblichen Tricks auf WIN11 aufrüsten. Jetzt wollte ich dieses Teil am letzten WE auf Vers. 20H2 updaten. zuerst lief auch alles wie geschmiert, aqls dann allerdings das Einarbeiten der Updates fertig war, stürzte die Kiste mit Bluescreen ab, anstatt normal hochzufahren. Ein zweiter Versuch, nachdem ich neue Chipset und Graka Treiber instqalliert hatte, endete wie siehe oben.Zuletzt hab ich mir noch den Gerätemanager vorgeknöpft und da ist tatsächlich ein Gerät mit nem gelben Ausrufezeichen versehen.

Ich krieg aber nicht raus, um welches Gerät es sich dabei handelt. Wenn ich es deaktivire oder sogar deinstalliere, ist es spätestens nach dem nächsten Hochfahren von Windows 11 wieder da.

Unter Windows 10 und 7, was ich auch noch auf dieser Kiste habe (wegen ein paar alter Spiele, die nicht unter WIN11 laufen) hab ich das Problem nicht, d.h. im Gerätemanager alles clean.

Jetzt brauch ich die alte Mühle nicht so fürchterlich dringend, aber mein Ehrgeiz und die TAtsache, dass ich schon viel schlappere Kisten bis auf 22H2 gebracht habe hat mich da gepackt zumal die Teile l sogar flössig und ohne abzustürzebn laufen.

Hat einer ne Idee, was man da noch machen kann?

Vielen DAnk im Voraus schon mal.

Tschüss,

Dirk