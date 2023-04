Problem mit "Ruhezustand"

Hallo Gemeinde.

Hoffentlich könnt ihr mir da weiterhelfen. Es geht um denn "Ruhezustand", nicht "Energie Sparen". Denn dieser funktioniert Problemlos.

Also, wenn ich unter Win 11 auf Ruhezustand gehe, funktioniert das erneute Booten (nach ca 1-2 Stunden) normal. Also ich kann von da weitermachen, wo ich aufgehört habe.



Wenn ich aber erst nach ca 5 Stunden (und mehr) wieder einschalte, dann bootet die Kiste komplett neu. Also ein Neustart.

Wie kann das sein? Win11 ist inkl alle Updates neu installiert. Hat wer eine Idee?



Danke vorab...........