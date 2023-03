Kernisolierung - inkompatible Treiber

Ich habe jetzt alle Treiber, welche die Kernisolierung verhindern, gegen passende ersetzt.

Wenn ich diese beiden Treiber umbenenne oder lösche, werden sie zwar nicht mehr bemängelt, aber dafür wird (natürlich) der DVD Brenner nicht mehr erkannt.

Schätze, die Funktionen meines Brenners sind in seiner Firmware drin, und die Treiber sind nur dazu da, dass Windows überhaupt den Brenner (CD / DVD Laufwerk) erkennt.

Falls also jemand die Kernisolierung aktiviert hat und sein PC ein CD / DVD Laufwerk

hat, wäre ich an den entsprechenden Treibern interessiert.

Ich finde nämlich auch nach langem Suchen keine aktuellen, die von der Kernisolierung nicht bemängelt werden.



Danke.