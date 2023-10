Hilfe, mein System spnnt!

Hallo an Euch alle! Ich schreibe hier gesammelt an Jeden:

andy11: Hat zwar mit meinen (unangenehmen) Problemen nix zu tun, habe ich aber offensichtlich. Im angegebenen Ordner sehe ich 5036 Ordner angezeigt, fast alle diese Leeren. Werds bereinigen, sowie die Kiste wieder läuft.

presla: Habs gelesen und schon mal auf Verdacht das Update KB5031354 (...356 habe ich nicht) deinstalliert. Momentan schreibe ich diese Zeilen, bevor ich nach der Deinstallation neu gestartet habe. Aber ich kann wieder normal schreiben, nicht in Zeitlupe wie angegeben, und mein allergrösstest Problem, die Mausbedienbarkeit, geht wieder in alter Frische. Habe auch mal einen x-beliebigen Film gestartet, und HURRAH, auch das Gebrumme und Gequarze in den Boxen ist weg. Sieht also aus, als sei tatsächlich dieses Update der Verursacher gewesen. Jetzt schnell noch die automatische Update-Installierung abschalten, und dann den Neustart machen. Hoffentlich wars das dann?

Wiesner: Mache ich auf alle Fälle. Nur ist ausser dem Drucker und 3 ext. LWs nichts weiter vorhanden.