GPO für Bildschirm aus und Standby - einmal kein Passwort, einmal schon

Hallo

Wir wollten in unserer Schule eigentlich die Energieeinstellungen wie folgt umsetzen:

Nach 5 Minuten soll der Bildschirm aus sein, damit im Akkubetrieb Energie gespart werden kann. Wenn ein Benutzer ans Gerät zurückkehrt, sollte er das Passwort NICHT eingeben müssen. Anders hingegen beim Standby: Dieser sollte nach 30 Minuten vollzogen werden und beim Wiedereinschalten müsste das Passwort angegeben werden,

Unser IT-Dienstleister ist seit Wochen am Rumdoktern und behauptet jetzt, dass sie diese Einstellung so nicht umsetzen können. Kann da jemand aus Erfahrung sagen, ob das tatsächlich nicht möglich ist, dass beim Bildschirm Aus kein Passwort verlangt wird, wohl aber bei Rückkehr aus dem Standby? Das Ganze sollte per GPO auf die Clients verteilt werden.

Gruss und Dank

Thomas