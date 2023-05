Hat sich erledigt....



MS hat mir schon weider per Support Ticket geantwortet und auf folgendes verwisen: Windows 11 App "Windows-Fotoanzeige": keine Texte in den - Microsoft Community



Ist also kein Problem speziell bei mir. Die in dem Artikel erwähnte App: Microsoft Fotos-Legacy hab ich mir geladen und siehe da, die Ursprüngliche App ist wieder da.



Alles gut. :-)