Falsches Icon für mein iPhone

Wenn ich mein iPhone per USB an den PC anschließe, wird mir dieses graue Symbol gezeigt.

Man hat keine Möglichkeit, es zu ändern.

Lösche ich dann im Geräte-Manager bei USB Geräte die beiden Einträge für das iPhone, also inklusive Treiber deinstallieren, und schließe ich dann nach dem Rechnerneustart das iPhone wieder an, wird mir dieses blaue Symbol gezeigt.

Das sieht mir doch eher nach einem Smartphone aus. ;-)

Nach weniger als einer Minute verschwindet das blaue Symbol, und das graue Symbol ist wieder zu sehen.

Weiß vielleicht jemand, wo dieses graue Symbol gespeichert ist?

Dann könnte ich es mal umbenennen oder löschen um zu sehen, was dann passiert.

Also, ob das blaue Symbol dann bei angeschlossenem iPhone immer zu sehen ist.