Benutzerkonten fehlen obwohl Ordner vorhanden

Hallo

Seltsame Phänomene: Bei einem Windows 11 Gerät mit einem Benutzer (ohne Admin-Rechte angemeldet), dann dort einige Dinge als Administrator (nicht-lokaler Admin) ausgeführt. Der Benutzerordner wurde erstellt und merkwürdigerweise haben alle anderen Benutzer (nicht-Admins) Zugriff auf diesen Ordner. Nur der lokale Admin-Ordner ist gesperrt. Aber noch eigenartiger: Der Benutzer wird in der Benutzerübersicht in der Systemsteuerung nicht angezeigt (beide nicht, also der Admin- und Nicht-Admin-Benutzer), auch nicht im Reiter Erweitert.

Hat jemand eine Idee?

Gruss und Dank

Thomas