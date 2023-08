Weiß jemand, woran es liegen kann, wenn man bei Rechtsklick auf eines der Symbole in der Taskleiste nicht mehr dieses gezeigte Menü bekommt?

Was kann man tun, um es zu beheben?

Nun, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich gar nichts vorher gemacht habe. ;-)

Ich hatte mit winget eine Programme aktualisiert.

Und ich hatte mit Applications Mover einige Programme von Partition C zu einer anderen Partition verschoben.

Keine Ahnung, ob das etwas damit zu tun hat.