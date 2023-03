Auswahl Dual Boot mit 2 x Win11 (Windows Start Manager) Anzeigeproblemeleme

Hallo Gemeine.

Es scheint wohl so zu sein, das es bei Win11 immer Probleme mit dem Start Manager gibt. Leider so auch bei mir.

Ich habe mir vor ein paar Tagen eine zweite Version von Win11 Pro auf meine M.2 Platte installiert (beide OS liegen auf einer Platte). Es gibt auch einen 2 Eintrag im Uefi. So weit, so gut

Mein Problem, der Windows Start Manager erscheint immer erst nach dem 2 Bootvorgang.

Also, ich schalte denn PC ein, die erste Win11 Version startet durch (Haupt OS). Nach einem Neustart bekomme ich erst die Auswahl, mit was für ein Betriebssystem ich starten möchte, angezeigt.

Ich hab einiges Probiert, aber bis Dato konnte ich das Problem einfach nicht lösen. Schnellstart wurden auf beide Systeme deaktiviert, Energiesparmodus bei beiden deaktiviert usw.

Daher mal meine Frage, ob jemand noch div Tipps für mich hat?

Danke vorab und Grüße in die Runde................