Habe die alte SSD , auf der zuvor das Betriebssystem war, nun formatiert, aber in der Datenträgerverwaltung ist sie in 4 Partitionen aufgestückelt, und ich finde keine Funktion , das zu löschen, so dass alle 4 Teile zusammen gefügt sind. Wie können die 4 Partitionen gelöscht werden? Geht das nur mit der Windows Installation?

Siehe Screenshot.

Und blöderweise funktioniert der alte Acronis Disk Director 11 Home mit Windows 11 gar nicht mehr. Hab gerade versucht, damit das Problem zu lösen.