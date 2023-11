23H2 hat kurioserweise etliche Ordner unter User ins OneDrive eines Freundes verschoben

Hallo!

Nachdem ich erst vor Kurzem mit KB5031354 übelst Ärger hatte, habe ich Updates abgestellt und mich erst jetzt an 23H2 getraut. Ja, ich habe vorher ein Backup gemacht.

Nach dem Neustart sah Alles erst normal aus. Ihr solltet wissen, dass ich ab und an einem Freund Videos rüberschicke, und deshalb scheinbar sein OneDrive bei mir voreingestellt ist. Ich brauche nur Files in meinen OneDrive-Ordner zu kopieren und sie kommen automatisch zu ihm. Soll heissen, ich muss nicht erst anwählen oder so.

Jedenfalls kommt ne Mail von ihm, wieso denn sein OneDrive voll sei??? Ich verstand nicht und schaute in den OneDrive-Ordner. Dort sah ich meine Ordner "Documents", "Desktop" und "Eigene Bilder". Auch wenn mein Desktop normal aussah, also am Rand allerlei Ordner, Links und Texte, war der Ordner unter c:\user\xxx\ leer bzw. "Desktop" und die Ordner aus Onedrive fehlten da. Meine erste Reaktion war, die Ordner zurück zu schieben, was leider das Chaos komplettierte. Noch sah der Desktop normal aus, aber nachdem ich irgendwelche Klicks getätigt hatte (gänzlich andere Dinge) sah ich, dass der grösste Teil auf dem Desktop weg war. Nicht Alles, ein paar Links waren verblieben.

"Documents" und "Eigene Bilder" machen sich ja nicht so bemerkbar, wie der Desktop. Aber in Documents standen div. Spielstände. Dieses Spiel (AEO3) war nach einem Teststart im Urzustand, also alle Einstellungen weg, wobei die später wieder da waren, ohne dass ich richtig kapiert hatte, warum. Also ziemliches Chaos.

Mein Kumpel meinte, dass ich bei OneDrive neuerdings einstellen muss, wenn Grundeinstellung beim Abspeichern auf dem PC sein soll, also explizit NICHT unter OneDrive. Soll so ein sanfter Druck von MS sein, die "Vorteile" von OneDrive einzusehen und abonnieren. Habe ich aber nicht gefunden.

Meine Frage an Euch: Ich könnte jetzt meinen Desktop neu einrichten (hoffentlich), wobei die aus OneDrive zurückkopierten Links etc. auf dem Desktop nicht erscheinen. So als ob die Verweise NUR auf den OneDrive-Ordner deuten.

Ich könnte auch das Backup wiederherstellen (Aomei Backupper), hinge dann aber auf 22H2 fest, auch ein Image von vor drei Wochen auf ner separaten SSD hätte ich noch rumliegen, die ich nur einstöpseln bräuchte.

oder Win komplett neu aufsetzen, wobei ich Angst habe, mein Lieblingsspiel incl. Mods wieder hinzukriegen. Ausserdem habe ich virtuell noch XP laufen und da ein Karteisystem, mit wichtigen Infos. Will ich keinesfalls riskieren. Aber dazu hat mir hjb schon einen Tip geschrieben.

Habt Ihr sowas schon gehört (Adaware und so negativ) und was ratet Ihr mir? Langsam hasse ich Win11 und überlege, wieder auf W10 zu gehen.

Vielen Dank

Alibaba