Windows 11 Installation zerschiesst Programme und Spiele

Hallo Leute,

vorletztes WE hab ich es endlich gewagt und habe Windows 11 auf meinem Hauptrechner imstalliert und es lief auch erstmal alles glatt, denn schon nach weniger als 1 Std. erschien Win11 auf meinem Moni. Ich war erst mal happy, dass alles so gut gelaufen war, bis ich dann ein paar Tage drauf einen Brief mit Word schreiben wollte, doch das war schlichtweg futsch, wie auch die anderen Office Programme und - wie sich später heraustellen sollte, auch ein paar Spiele

Das Office Paket hab ich inzwischen nochmal neu installiert, nach 1/2 Stund lief das alles wieder. Die Dokument waren ja auch zum Glück auf ner anderen Partition.

Jetzt kommt das richtige Problem. GTA V musste ich auch wieder komplett neu installieren,was erst mal richtig gedauert hat bei meinem lahmen Internet hier in Osthessen.Das funzt jetzt auch spweit ganz normal, nur finde ich meine Spielstände jetzt nicht mehr.

Natürlich hab ich die Neuinstallation auf ner andern SSD vorgenommen, weil ich schon vorweg gefürchtet hatte, dass mir die Neuinstallation meine Spielstände überschreiben könnte.

Wer von euch weiß, wo Rockstar die Spielstäne ablegt und kann mir helfen, die wieder abzurufen? Vielen Dank schon mal im Voraus.

Schöne Grüße

Tschüss,

aldigator