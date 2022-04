Win11- ist aktuelle Version mit Build 22000.593 - "3D-lahmer" ?

Hallo Leute,

ich teste in bestimmten Abständen meinen PC mit dem Tool "PassMark Performance Test",



https://www.chip.de/downloads/PassMark-Performance-Test_100579541.html

Am 1.12.21 hatte ich die Win11-Vers. Build 22000.348 mit AMD-Treiber 21.10.4 installiert:



Das gleiche Ergebnis erhielt ich heute nach Win11-Backup-Restore mit Build 22000.348

in der Wiederholung.

In der aktuellen Win11-Vers. Build 22000.593 ist die 3D-Bewertung nur noch die

Hälfte "wert" mit AMD-Treiber 21.10.4...:



Ein ähnliches Bild ergibt sich mit dem aktuellen AMD-Treiber 22.4.1.

Einen Unterschied im Spiele-Benchmark von z.B. "Shadow of the Tomb Raider"

ist nicht feststellbar. (der liegt bei 65 fps -

mit CPU Ryzen 5 5600X, MB MSI B550 Gaming Plus, Corsair VENGEANCE LPX 16GB DDR4 3600, Graka MSI Radeon RX 570 8 GB OC, NVMe-SSD u. SSD ).



Liegts tatsächlich an Win11 oder anderer Ursache?

(am AMD-Treiber scheints ja nicht zu liegen - und die Werte habe ich mehrfach so ermittelt)



Konntet ihr auch sowas schon feststellen?

Gruß JiPi