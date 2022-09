Update- Rhythmen klar definiert!

aus dem englischen übersetzt:

Während Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, behaupten, dass Windows 12 bereits in Arbeit ist, hält Microsoft weiterhin an Windows 11 fest.



Neben der Veröffentlichung von Windows 11 2022 Update heute, hat das Unternehmen auch bestätigt, dass sein aktuelles Betriebssystem weiterhin einmal im Jahr größere Updates erhalten wird.



Die Veröffentlichung wird in der zweiten Hälfte eines jeden Jahres erfolgen, und jedes Update wird 24 Monate Support für die Home- und Pro-Editionen bieten.



