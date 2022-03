Spannende Neuigkeiten zu Windows 11...

das problem ist, das microsoft de-facto standard ist in unternehmen.

bei der letzten firma in der ich angestellt war, wurde vieles über die produkte von google in der cloud gemacht...also google docs usw..

bis der chef mal ausgezuckt ist, weil was nicht funktioniert hat...er: jetzt reichts mir mit diesem blödsinn, ich will wieder word am pc.

ich fands auch befremdlich mit google sachen...ich bin es gewohnt das man den menüpunkt speichern unter hat..nicht so bei google..das wird automatisch gespeichert...oida.

und zig umwege bis man mal was aufrufen kann aus einer vorlage...das kann wirkli nix.

und weils de-facto standard ist in unternehmen, hat ms eher leichtes spiel.

niemand mag umlernen

und die vorlage waren schlampig "automatisiert"... nicht zu ende gedacht, nicht formatiert usw..

da reicht ein word 2000 für die allermeisten user...aber mit alter software verdient man natürlich kein geld.