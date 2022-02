So will Microsoft .....verhindern

Übersetzung:

Windows 11 kommt mit aktualisierten Systemanforderungen, und das Ganze hat eine ganze Lawine von Kritik an den Software-Riesen ausgelöst.

Doch trotz Microsofts Einschränkungen ist es immer noch möglich, Windows 11 auf nicht unterstützter Hardware zum Laufen zu bringen. Und deshalb wird Microsoft demnächst eine weitere Änderung einführen, die sicher nicht jedermanns Sache sein wird.

Wie WL entdeckt hat, wird Windows 11 auf nicht unterstützten PCs, auf denen das Betriebssystem läuft, Wasserzeichen auf dem Desktop anzeigen. Ein solches Wasserzeichen mit der Aufschrift "Systemanforderungen nicht erfüllt" wurde bereits in der neuesten Dev-Build des Windows Insider-Programms entdeckt, muss also noch seinen Weg in die Produktions-Builds finden.

Wichtiger ist, ob dieses Wasserzeichen mit irgendwelchen Einschränkungen verbunden ist oder nicht.

Zum Beispiel schränkt das Wasserzeichen "Windows nicht aktiviert" den Zugriff auf bestimmte Funktionen des Betriebssystems ein, wie z. B. die Personalisierungseinstellungen.

Die aktualisierten Anforderungen

Microsoft sagt, dass es Tests durchgeführt und festgestellt hat, dass die Ausführung von Windows 11 auf nicht unterstützter Hardware mit einer deutlich erhöhten Wahrscheinlichkeit von Problemen einhergeht.

"Bei Windows-Insider-Rechnern, die die Mindestanforderungen nicht erfüllten, traten 52 % mehr Kernel-Mode-Abstürze (Blue Screens) auf als bei denen, die die Anforderungen erfüllten. Rechner, die die Anforderungen erfüllten, boten zu 99,8 % ein absturzfreies Erlebnis, das von OEMs und IHVs durch modernes Treiber-Update-Management effektiv verwaltet wird. Darüber hinaus ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Anwendung auf nicht unterstützter Hardware abstürzt, um 17 % höher, und bei Anwendungen von Erstanbietern treten 43 % mehr Abstürze auf", so Microsoft.

Zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich das neue Wasserzeichen noch in der Testphase, und es ist nicht absehbar, wann es auf Computern mit der stabilen Version des Betriebssystems zum Einsatz kommen könnte.