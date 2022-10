Problem mit Proxyeinstellungen lassen sich nicht speichern!

Hallo ihr Spezis,

ich habe seit Mittwochabend folgendes Problem:

in der Mail und Kalender App werden bei den Emails keine Bilder mehr angezeigt.

Nach Recherchen im Netz habe ich gefunden, dass die Proxyeinstellungen wohl damit in Zusammenhang stehen.

Also versucht Proxyserver auszuschalten

wenn ich hier auf "Aus" stelle und speichere, wird das nach wenigen Minuten wieder aud "Ein" gestellt, und die Bilder werden wieder nicht dargestellt!

Am Mittwoch wurden folgende Updates durchgeführt:

Windows 11 22H2 auf Build 22621.755)

Firefox auf Version 106.0.1 (mittlerweile auf 106.0.2)

Chrome auf Version 107.0.5304.63

Hat hier jemand eine Idee dazu?

LG Raimund