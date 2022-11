Neustart statt Herunterfahren

Hallo

Bei einer Kollegin startet der HP Envy Laptop immer wieder neu, wenn man "Herunterfahren" anwählt. Alle Updates (auch BIOS-Updates) sind gemacht. Der fehler taucht vermutlich seit dem Upgrade auf Windows 11 oder einem Update innerhalb von Windows 11 auf. Es erschien auch eine Zeit lang ein BIOS-Problem mit dem TPM, wobei man dann den Wiederherstellungsschlüssel eingeben musste. Seit alle aktuellen Updates aufgespielt sind, kommt das nicht mehr, aber das Problem mit dem Neustart bleibt. Einzige Möglichkeit ist, den Schnellstart in Windows zu deaktivieren. Das kann es aber nicht sein, das ist ein Feature, was ich behalten will und ich möchte eigentlich die Ursache bekämpfen. Weiss jemand, was der Grund sein könnte, warum mit eingeschaltetem Schnellstart plötzlich ein Gerät immer wieder neu bootet anstatt herunterzufahren? Dazu muss gesagt werden, es ist kein LAN-Anschluss vorhanden, nur ein USB-C mit LAN-Funktionalität. Beim WLAN kann man ein Hochfahren des Geräts bei Aktivität im Gerätemanager nicht konfigurieren. Diese Lösung wurde nämlich im Netz schon beschrieben. Leider haben alle Versuche nichts gebracht. Auch nicht das Ersetzen der Systemdateien.

Gruss und Dank

Thomas