Nach 22H2 Update ist PC sehr lahm!

Hallo Leute,

gestern wurde mir das 22Hw (22621.521) zur Installation angeboten und ich habs auch eingespielt. Habs dann nicht weiter ausprobiert und bin heute erst wieder dran, weil ich knappe 190 Bilder nachbearbeiten wollte.



Schon beim ersten Klick auf irgendwas fühlte sich das System (AMD Ryzen 5 2600 / 16GB 1TB M2-SSD + andere SSD +Vega 56 8GB) langsam an. Ich nahn zunächst an, dass es noch am Update ein wenig zu tun gäbe und hab wenig darauf gegeben. Aber schon beim ersten Start des Windows Explorers hakte W11 ganz gewaltig. Erst nach mehreren Sekunden öffnete sich ein Verzeichnis, um da dann im Schneckentempo die einzelnen Dateien anzuzeigen.



Auch beim Rechts-Klick auf die Datei und Öffnen mit, gaht es sehr lahm vonstatten.



Eben wurde mir ein weiteres Update für 22H2 angeboten. Ich hofffe danach gehts besser. Sonst muss ich Dieses Update zurückspielen. So kann ich nicht arbeiten...



Hat von euch jemand ähnliches festgestellt und/oder eine Lösung gefunden?



Gruß

Ralf