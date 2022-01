Once Kali is available to use via the shell. I found that I wanted a GUI as well as a shell. Therefore, I installed Win-Kex. This would allow me to run a windows shell. To do this, open a new Kali shell and type:

“sudo apt update”

“sudo apt install -y kali-win-kex”

https://craighannon.uk/installing-kali-linux-on-wsl/

Und auch den Rest von dem was da steht würde Ich da machen, dann mußt nur noch kex eingeben und die GUI startet.