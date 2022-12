Lt Windows Sicherheit ist auf meinem Laptop die Windows Sicherheit wegen incompatiber Treiber gefährdet. Die Logitech Treiber stammen von einem Versuch mein am W10 Rechenr hängendes Keyboard Logitech K520 an meinem W11 Laptop zu nutzen was nicht funktionierte. Weil die 2Treiber sich immer wieder melde will ich die löschen.

Eine Suche beim Support fürt zu einem 404 Fehler.

Muss ich da mit zufrieden sein?