Hallo - Problemmeldung in "RogueKiller"





bösartiges Element gefunden: Erkennung Diag Track



c.\windows\systems32\ svchost.exe -k utcsvc -p







In "Malwarebytes und Adwcleaner" keine Funde.



Bei utc handelt es sich meines Erachtens um den Windows-Zeitgeber-Dienst (?).



Diesen habe ich deaktiviert, trotzdem kommt weiterhin in RogueKiller die Erkennung.



Windows Defender online als auch offline ausgeführt, keine Funde.



Was kann ich noch tun?



Vielen Dank für eure Hilfe.



Gruß JiPi