Ich will meine BT Hörgeräte die in Verbindung mit meinem Iphone einwandfrei funtionieren auch an meinem laptop mit W11 nutzen. Unter Bluetooth habe ich L-Vista und R-Vista auf dem Laptop eingetragen und gekoppelt. Unter IOS habe ich noch die App "Hearing Remote", die gibt es auch für Android, ich finde jedoch keine Installations Möglichkeit unter W11.

Wo ist die versteckt?