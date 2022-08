Alter Windows 8.1 Pro fr XP Produktkey hat Windows 11 aktiviert :-)

hi

Mein uralter Windows 8.1 Pro Key hat es geschafft

ein Z690 Gaming X DDR5 zu aktivieren ..

Lange rumgelegen die DVD - da diese Version jedesmal eine

Odyssee

war.

Die ist nämlich auf XP oktroyiert.

XP musste drauf sein oder

eine XP CD drin sein!

Ein anderes Windows 8.1 Pro ist einem

vergleichbaren Motherboard bootbar.

Etwas tricky ..

Es ist nämlich noch MBR, bootet nur mit speziellen Einstellungen des Mainboards.

Die RX 6600 Grafikkarte akzeptabel hinzubekommen war nicht leicht.

Wird ab und zu duster für eine Sekunde.

Da gelegentlich der Microsoft Hinweis kommt:

" Das BS Läuft bald ab ....... "

Erstmal ein Versuch das System auf Windows 10 upzugraden.

Das kann noch locker MBR.

Das Media Creation Tool ist eine Pest!

Diverse ausnahmslos gültige Produktkeys wurden abgelehnt ..

"Mit dem Product-Key stimmt etwas nicht“

Auch jeder

KMS Key wird so betrachtet.

NEIN!

Mit dem Media Creation Tool stimmt etwas nicht!

Dieses Windows 8 enthält

so wie es ist viele Erinnerungen.

Daher gebe ich nicht auf

-- es stufenweise auf Windows 10 oder 11 -- mit GPT raufzubekommen.

Ein Klonversuch von Festplatte auf NVMe hat nur zum Teil Funktioniert:

Startet mit dem konditionierten Motherboard

-- ist aber nicht mehr aktiviert

Nur mit hdclone*, da die freien Easeus und andere nur mit pro oder teuren Kaufversionen

richtig klonen.

Selbst von der MBR Festplatte bootbar auf GPT NVMe SSD transferieren soll da gehen.

Wenn möglich ohne die Aktivierung zu entwidmen.

* .. extrem langam hdclone.

Einfach so neu aufsetzen ist leichter aber ich hänge an dem System so wie es ist.

Der Produktkey wurde auf dem am am Anfang dieses Threads genannten

Motherboard sowieso abgelehnt.

Der alte 8er Key funktioniert immerhin mit dem DDR 5 Motherboard mit dem ich gerade diesen Text hier schreibe