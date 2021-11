Zeit Lautstärke und Soundsymbol aus Taskleiste entfernen

Hallo zusammen,

Nach dem Upgrade auf Win 11 erscheinen in der Taskbar rechts das Datum/Uhrzeit Symbol und die Symbole für Lautstärke und Netzwerk.

Leider habe ich bisher keinen Menüpunkt gefunden um diese Symbol auszublenden.

Unter System Personalisierung/Taskleiste/Überlauf in Taskleiste finde ich zwar alle nicht Windows Systemapplikationen wie Everything was ich ein oder ausblenden kann, die erwähnten Windows Symbole sind aber nicht ersichtlich.

Wo kann ich in Win11 die Windows eigenen Symbole in der Taskbar ein oder ausblenden?

Besten Dank für einen Tipp.

Gruss Beeper