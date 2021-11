„Programme an Taskleiste anheften“

Hallo Leute,



mal wieder ich.

Wie anzunehmen habe ich mich mit Win 11 beschäftigt.Keine Notwendigkeit, sondern Neugier. Es läuft auf meinem alten:



MoBo: MSI Z77A-GD65 MS-7751 v 2.3

CPU: Intel Core i7 3770k

Ram-1: Corsair 2 x 4 GB DDR3 Dual Channel

Ram-2: Corsair 2 x 4 GB DDR3 Dual Channel

SSD0: Samsung SSD 850 PRO 256G Win 11 V. 21H2 (Build 22000.258)

HDD0: Samsung HD103UJ Daten, Spiele,

HDD1: WDC WD 10 EAVS 4TB Musik, Filme,

DVD-RW: Plextor PX-L890SA

BD: Samsung SE-506CB

VGA: Gainward GTX 960 Phantom nvidia GF-GTX 960 - 2 GB GDDR-5

Netzteil: Fractal FD-PSU-NT3B – Newton R3-600 W

Antec: P182



dank drei Einträgen in der Registry. ;-)))



Noch habe ich nicht meine geliebte Schnellstartleiste (mit ihren Win 7 und Win 10-Funktionen) aber ich konnte schon mal einige Programme auf die Taskleiste legen.

Dabei ist mir aufgefallen, das geht nicht bei allen Programmen.

Einige Proggis lassen sich nicht an die Taskleiste anheften. Gibt es dafür eine Lösung?



Es klappt bei:

Editor, Spiele (Internet-Verknüpfungen über Steam), DVB-Viewer, Eingabeaufforderung, Datenträgerverwaltung und Windows-Explorer.



Aber nicht bei:

Realtek Audio-Manager, Gerätemanager, Geräte und Drucker, Windows-Tools, Systemsteuerung.



Hat jemand eine Ahnung was ich da verkehrt mache oder verkehrt verstehe und kennt eine Lösumg?

Für eure Mühe vielen Dank im Voraus, bleibt schön gesund

und viele Grüße aus Berlin.



mfg dieter