„pc-Integritätprüfung für Win11 : TPM 2.0 muss unterstützt und aktiviert sein.“

Hallo und "Guten Tag!"

Es heißt nach Prüfung: TPM 2.0 muss auf diesem PC unterstützt und aktiviert sein.

In meinem Bios ist folgendes eingestellt:

1. TMP Device Selection = Discrete TPM

Die Alternative Einstellung wäre= Firmware TPM



2. Erase fTPM NV for factory reset= Enabled

Die Alternative Einstellung wäre= Disabled



Meine Frage: Was kann oder muss ich bei den Einstellungen ändern?

Für eine hilfreiche Antwort wäre ich sehr dankbar.