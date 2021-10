NVMe und SSD-Sata 3

Hallöchen alle,



ich wollte eigentlich Win11 neu auf meine NVMe-SSD installieren, parallel auf eine 2. Partition zu Win10, wegen der hohen Geschwindigkeit, aber es ist sicherer, auf eine



separate leere SSD zu installieren und Win10 vorher abzuklemmen.



Das "Problem"- ich mußte die NVME ausbauen! Im Bios von meinem Mainboard Gigabyte



GA-Z170-HD3P lassen sich zwar die SATA-Laufwerke deaktivieren, aber nicht die NVMe (!)



Da gibt es unter Peripherie den Punkt "NVMe Configuration/NVMe Controller and



Drive Information" - man kann nichts machen-nur lesen.



(nebenbei: habe auch Ubuntu auf SSD und mit Grub_Bootsmanager wähle ich



Ubuntu und Win10 aus. Den Eintrag `Windows 11` habe ich mit "grub customizer" erledigt).



Bei den neuen Mainboards z.B. GIGABYTE X570 UD (AMD AM4) kann man lt. Handbuch



per NVMe Support diese ausschalten ? (Disable), wenn Fast Boot auf enable steht.



Ist das so richtig? Das wäre meine Frage. Weiß da jemand mehr?



Gruß



JiPi