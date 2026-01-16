Windows Fehler. Rechner startet nicht mehr.

als ich während meiner Auslandsreise den Standort wechselte, hat Windows diese Fehlermeldung gebracht (Stillstandcode DPC watchdog violation) und das permanent und ich konnte einige Tage so gut wie nicht online gehen.

Als ich den abgesicherten Modus oder benutzerdefinierten Systemstart wählte, war Windows 10 wieder intakt und ich konnte zumindest am PC wieder arbeiten. Allerdings waren Netzwerke und WLAN nicht verfügbar.

Daraufhin habe ich eine Systemwiederherstellung auf ein älteres Datum probiert hat aber auch nichts gebracht.

Für den Fall, dass Windows verrückt spielt, habe ich mir einen Linux Bootstick erstellt, aber ins Bios kam ich auch nicht mehr, obwohl ich das vor meiner Abreise getestet habe

Jetzt bin ich wieder an einem anderen Standort und alles scheint so zu laufen, wie immer. Das Problem wollte ich schon vor ein paar Tagen schildern, hatte aber keine Verbindung.