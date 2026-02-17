Smartphone wird nicht vom PC erkannt.

vor kurzem wollte ich auf meinem Handy (Wiko Y80) über USB Tethering eine Netzwerkverbindung vom Handy auf den PC aufbauen.

Das hat aber nicht geklappt.

Seit dieser Zeit erkennt auch der PC mit Windows 10 das Handy nicht mehr.

Ich habe ein anderes Kabel verwendet, usw., sowie überall beschrieben.

Letzten Endes habe ich das Handy auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

USB Tethering wieder aktiviert und USB-Modus auf "Dateiübertragung" oder "MTP" eingestellt. Dann kommt der Signalton, dass es offenbar eine Verbindung aufbaut. Ich benutze das Original Hersteller Kabel, mit dem es bisher immer funkioniert hat.

Im Gerätemanager ist weiterhin kein Smartphone zu sehen, auch nicht bei ausgeblendete Geräte.