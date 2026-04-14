Plötzlich unerwartet Audio Wiedergabe fällt aus W10

Guten Tag

Es wird etwas kompliziert zu erklären.

Fakt ist, ich habe ein altes USB Audio Interface ,das Mindprint Trio auf W10 zum laufen gekriegt, was bin ich froh, es läuft nun über ein Jahr wunderbar. Ich kann zwischen verschiedenen Quellen umschalten und nach den Einschalten verbindet es sich klaglos mit allen Programmen.

Musik Programme, Zoom Video Sitzungen, alles Audio Zeug läuft da drüber fehlerfrei.

Bis heute.

Ich war für paar Tage nicht da, will ein Video öffnen, (Film & TV von Microsoft) und der Ton geht nicht. Okay ich werde stutzig und teste ein mp3 mit foobar2000.

Geht nicht.

Er sagt, da wäre irgend ein Problem, Wortlaut:

Unrecoverable playback error: waiting for hardware timed out

, also als ob das Gerät von einen anderen benutzt und nicht freigegeben werden kann.

Das letzte was ich installiert hatte war Fruity loops, aber das ist 2 Wochen her und bisher lied alles ja normal..

Ich gehe also in den Gerätemanager aber da ist nichts auffällig. Treiber sind ja alle da, ich spiele also etwas mit der Treiber suche herum und zack - auf einmal geht foobar2000 wieder. Sobald ich aber ein anderes Programm öffne, etwa zoom, sagt dieses, es kann nicht auf das Gerät zugreifen.

Aufnahme und Übertragung des audio Eingangs per Mikrophon funktioniert aber wie gewohnt. Das geht immer.

Alle Einstellungen sind wie gewohnt, nur spielen tut es nicht. Wieder in Manager bei USB nach Treiber gesucht, dann geht foobar2000 wieder, wie gesagt bis ich ein Programm öffne. Ich kann es noch nicht reproduzieren. Ich weiß nicht was es vorübergehend so aussehen lässt, als wäre alles ok.

Habe Wiederherstellung von vor 2 Wochen gemacht, zu der Zeit war ja nix auffällig, keine Besserung.

Das ist gruselig, wer hat eine Idee?