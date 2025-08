Seltsames Window 10 Update

Als ich gestern zum Abschluss den PC runter gefahren hatte kam dieses gewohnte "Schalten Sie ihren PC nicht aus .." und es wurde eine Installation gestartet. Nach dem Neustart erschien "Features werden installiert .."

Automatische Updates sind deaktiviert und ich habe auch nicht über die Funktion 'Updates' nach neuen Updates gesucht. Die Überprüfung in 'Updateverlauf anzeigen' ergab, dass das letzte Update am 24.07. das reguläre Kumulative Update KB5062649 war, ein weiteres Update ist nicht verzeichnet. Ansonsten nur Definitionsupdates für den Defender.



Da ich gerade gestern ein Backup erstellt hatte, habe ich dieses heute eingespielt. Heute Abend den PC runter gefahren - das gleiche Spiel.



Was zum Teufel ist dieses Features Update das nicht in der Liste der Installierten Updates auftaucht und was sind diese "Features" (Mehrzahl) ? Soweit ich erinnere kam noch nie bei einem Update die Meldung: "Features werden installiert".