Monitor eins im 2 Monitor betrieb kein Vollbild

Hi zusammen,

hier an meinem Arbeitsplatz nutze ich einen Win 10 PC mit zwei Monitoren, beide dasselbe Philips Modell.

Bisher hat alles gut funktioniert, heute jedoch war es notwendig, dass mein Chef per anyViewer Fernzugriff hatte.

Und seit dem ist nur noch Monitor 2 im Vollbild-Modus, Monitor eins nutzt nur eine Fläche kaum größer als ein Blatt A4 im Querformat.

Hier ist auch egal, was ich unter "Anzeigeeinstellungen" einstelle.

Beide Monitore sind auf 2560 x 1440 eingestellt.

Irgendjemand eine Idee? So kann ich nämlich nicht arbeiten...