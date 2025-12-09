Windows 10 2.305 Themen, 29.619 Beiträge

Monitor eins im 2 Monitor betrieb kein Vollbild

Hi zusammen,

hier an meinem Arbeitsplatz nutze ich einen Win 10 PC mit zwei Monitoren, beide dasselbe Philips Modell.

Bisher hat alles gut funktioniert, heute jedoch war es notwendig, dass mein Chef per anyViewer Fernzugriff hatte.

Und seit dem ist nur noch Monitor 2 im Vollbild-Modus, Monitor eins nutzt nur eine Fläche kaum größer als ein Blatt A4 im Querformat.

Hier ist auch egal, was ich unter "Anzeigeeinstellungen" einstelle.

Beide Monitore sind auf 2560 x 1440 eingestellt.

Irgendjemand eine Idee? So kann ich nämlich nicht arbeiten...

mawe2 neanderix „Monitor eins im 2 Monitor betrieb kein Vollbild“
Hast Du mal probiert, jeden der Monitore nur allein anzuschließen?

Kann jeder der Monitore (einzeln betrieben) die normale Fläche nutzen?

Und was passiert, wenn man dann zu dem einen (normal funktionierenden) Monitor den zweiten dazu anschließt?

neanderix mawe2 „Hast Du mal probiert, jeden der Monitore nur allein anzuschließen? Kann jeder der Monitore einzeln betrieben die normale ...“
Habe ich noch nicht getestet. Ist recht aufwendig.

mawe2 neanderix „Habe ich noch nicht getestet. Ist recht aufwendig.“
Kannst Du nicht einfach das Kabel am Monitor abziehen?

hddiesel neanderix „Habe ich noch nicht getestet. Ist recht aufwendig.“
Hallo neanderix,

auf dem Desktop einen Rechtsklick,
Anzeigeeinstellungen wählen

dann ziehst die den Bildschirm 1, auf die andere Seite von Bildschirm 2, Anwenden wählen

danach ziehst die den Bildschirm 1, auf die andere Seite von Bildschirm 2 (Ausgangsposition), Anwenden wählen

So wurde bei mir das Problem gelöst, ein Versuch ist es Wert.

andy11 neanderix „Monitor eins im 2 Monitor betrieb kein Vollbild“
dass mein Chef per anyViewer Fernzugriff hatte

https://www.anyviewer.com/de/

Ich denke das es an AnyViewer liegt. Da das Prog im

Hintergrund aktiv bleibt, müsstest du in den Optionen

schaun und dort die native Bildschirmauflösung einstellen.

Im Moment hab ich zu tun, nachher seh ich mir das an.

Andy

mawe2 andy11 „https://www.anyviewer.com/de/ Ich denke das es an AnyViewer liegt. Da das Prog im Hintergrund aktiv bleibt, müsstest du ...“
Da das Prog im Hintergrund aktiv bleibt

Woher weißt Du, dass es im Hintergrund aktiv bleibt?

