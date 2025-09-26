Windows 10 2.304 Themen, 29.565 Beiträge

Verfolgung starten Optionen

Doch weiter kostenlose Updates für Windows 10...

hjb / 1 Antworten / Baumansicht Nickles

Hier eine entsprechende Meldung bei der Tagesschau....

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/windows-microsoft-verbraucher-100.html 

Eigentlich hätte ich ja erwartet, dass solche Meldungen zuerst bei Winfuture oder Heise erscheinen. Unentschlossen

Hat man vierundzwanzig Stunden frueher als die uebrigen Menschen recht, so gilt man vierundzwanzig Stunden lang fuer naerrisch. (Antoine de Rivarol)
bei Antwort benachrichtigen
hatterchen1 hjb „Doch weiter kostenlose Updates für Windows 10...“
Optionen

Wurde heute Vormittag schon über das Internet (ntv) verbreitet, das schliefen wohl Heise und Co. noch.
Oder es war ihnen nicht wichtig genug, obwohl ja noch über 50% der deutschen PC damit laufen sollen.

Gestottertes Wissen ist besser als eloquente Dummheit. Marcus Tullius Cicero (106 - 43 v.Chr.Rom) Staatsmann und Philosoph
bei Antwort benachrichtigen