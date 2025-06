alles wie gestern: Fehlschlag.

Die einzige Datei, die ähnlich .exe ist ist exe.config; wenn ich die anklicke, tut sich nichts.

Kurz zuvor habe ich problemlos FIREFOX istalliert und auch einen kostenlosen AVG-Virenscanner.

Aber bei chansort blicke ich nicht durch.

Ich habe eine ungeordnete Senderliste, die ich im iMac mit SONY bearbeiten könnte, aber das Programm ist eine Schande für SONY. Klick man in "Hilfe" auf einen Link, so erscheint von SONY: "Oh nein!"