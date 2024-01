Computer plötzlich langsam bei Youtube - was tun

Na ja, du gibst dir doch gerade selbst die Antwort. Chrome lastet deine CPU mit über 66% mit 51 Prozessen??? aus. Und dein Arbeitsspeicher ist auch dicht. Wie soll die Kiste denn da noch flott sein?



Kill den Chrome und schau was dann von CPU und RAM an Leistug übrig bleibt. Wenn die Kiste dann wieder normal läuft weißt du doch was es war.



Ich hab zum Spaß nun mal merhere Instanzen von FF, Chrome und Edge, mit YouTube Videos geöffnet und auch noch Word mit einem knapp 150 Seiten großen Dokument. Und so sieht das bei mir aus:





Also da läuft bei dir irgend etwas grundlegend schlecht. Hst du 100 Tabs mit Videos geöffnet oder so was?



Kill alle Chrome Instanzen und schau dann nochmal.