Bluetooth Box ausschalten soll NICHT automatisch Mediendatei pausieren :(

Hatte JBL bluetooth Lautsprecher - es war fantastisch:

Ganz normal PC mit Lautsprecher, aber wenn ich in anderes Zimmer gehe aber trotzdem das laufende youtube Video weiterhören will, schalte ich kleinen JBL Bluetooth lautsprecher ein und fast nahtlos geht der Sound am PC aus und kommt stattdessen aus kleinen tragbaren JBL bluetooth Box raus.

Kam ich zurück ins Zimmer mit dem PC dann einfach ein Drücker auf Ausschalt-Knopf von JBL Box und der Sound wurde wieder nahtlos weiter am Computer abgespielt.

Leider ist meine JBL Box etwas kaputt geworden und 'prellt' jetzt extrem, also ganz schlechter sound.

Also neue kleine box gekauft: Anker Soundcore Mini 3 Pocket bluetooth speaker



Aber schrecklich:

Wenn ich da ins Zimmer zurückkomme und den bluetooth speaker ausschalte, dann gehts beim Computer nicht nahtlos weiter mit Sound, sondern die Audio wird pausiert! Das ist mit youtube so und mit winamp auch. Absolut nervig für mich, macht das ganze zu einem totalen Komfort-Downgrade.

(Ich habe noch immer die jbl, und da funktioniert es hingegen noch immer dass nahtlos einfach der Computer übernimmt und weiterspielt)



Frage:

- Gibt es irgendeine Hoffnung? Ich denke mal nicht, weil bei jbl funktioniert es, bei mini3 nicht, also die Einstellungen auf dem Computer sind ja gleich. Auf der mini3-box gibt es auch nirgends 'Einstellungen'

- Frag mich ob es bei den anderen jbl-Boxen wie bei meiner alten ist.. meine alte kleine JBL Box (ich denk ist war JBL go 1) ist käuflich garnicht mehr zu erwerben (sondern inzwischen JLB go 3)

Danke für Ideen



(Beste idee bis jetzt ist die Box zurückgeben und stattdessen jlb go 3 kaufen)