Win 10 Volumen verschieben,

Bitte erlaubt mir diese Frage...:

Auf dem beigefügten Foto sehr ihr meine Einteilung.

Ich möchte nun mit der Datenträgerverwaltung von Win 10 (oder wäre Acronis besser) Volumen von "D" auf "C" verschieben.

Hierzu verkleinere ich "D" erst einmal.

Was frei wird erscheint ja dann RECHTS von "D".

Muss ich das erst auf die Partition LINKS von "C" aufnehmen (systemrel. ..) um dann diese Partition anschließend wieder zu verkleinern und dann weiter, bis ich mit "C" das freie Volumen abgreifen kann?

Lieben Dank.