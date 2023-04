Ruhezustand und SSDs

Mir ist grad eine Idee gekommen. Wenn ich mal nicht an meinem PC sitze, weil ich in der Werkstatt oder zum Kochen und anschließendem Essen mit meiner Frau ins Erdgeschoß spaziere und dann vorher den Ruhezustand aktiviere, bzw. der sich automatisch nach 20 Minuten einschaltet (habe ich so eingestellt) - könnte das meiner NVMe-SSD nicht schaden?

Schließlich wird dann jedesmal in der hyberfile.sys der jeweilige Systemzustand komplett gespeichert?

Keine Ahnung, wie sehr das eine moderne SSD belasten könnte und ich dachte mir: "Frag' doch einmal die Experten auf Nickles."!

Bin gespannt wie ein Flitzebogen - nicht, dass ich meine SSD damit vor der Zeit schrotte....