Partition vergrößeren aber wie ?

Guten Abend,

da ich schon sehr lange keine Partition-Veränerung vornehmen musste, frage ich hier einmal nach, bevor der "Super-Gau" eintritt.

Ja, als erstes werde ich ein Backup vornehmen.

Wenn ich auf die Partition mit 612MB rechts neben der Partition klicke (Rechstklick) bekomme ich nuir Hilfe angezeigt. Eine Optionsauswahl wie Volume löschen usw. - Fehlanzeige.Nur Hilfe wird angezeigt.Wenn ich mit dem Mauszeiger drauf gehe, wird mir Wiederherstellungspartition angezeigt - evtl. löschen, wenn ja wie?

Nun möchte ich gerne ein paar GB von "D" nach "C" verschieben.

Rechtsklick auf "D", Volume verkleinern, Volume löschen und dann?

Das nun frei gewordene Volume wird sich dann doch rechts von "D" einordnen - oder?

Wie bekomme ich das dann zu "C"?



Stehe ich da auf dem Schlauch - sorry.



LG