Erbitte Rat bzgl. Umstellen auf W11

Hallo hatterchen,



einer meiner Nachbarn kaufte sich einen neuen PC, da war dann auch Windows 11 vorinstalliert. Er kam damit gar nicht zurecht, also richtete ich es ihm ein, so gut ich es halt konnte. Also echte Luftsprünge machte ich dabei nicht gerade.



Ich kann noch warten, bei früheren Versionen schrie ich immer "hier, haben wollen", die Zeiten sind aber vorbei. In der Ruhe liegt die Kraft. :-)



Gruß

knoeppken