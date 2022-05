Windows 10 Version 20H2 erreicht offiziell das Ende der Lebensdauer

Übersetzung aus Softpedia News

Der diesmonatige Patch Tuesday-Zyklus bringt nicht nur neue Updates für Windows-Geräte, sondern auch das Ende der Lebensdauer von Windows 10 Version 20H2.



Mit anderen Worten, die heute veröffentlichten kumulativen Updates sind die letzten, die diese spezielle Windows 10-Version erhalten wird, und in Zukunft müssen Geräte, auf denen sie noch läuft, auf eine neuere Version aktualisiert werden, um weiterhin mit neuen Patches und Verbesserungen versorgt zu werden.



Es versteht sich von selbst, dass es keine gute Idee ist, bei Windows 10 Version 20H2 zu bleiben, da alle Sicherheitslücken, die entdeckt werden, einfach ungelöst bleiben.

Microsoft: Aktualisieren Sie Ihr Gerät so schnell wie möglich



Auch Microsoft empfiehlt Nutzern, so schnell wie möglich auf eine neuere Version von Windows 10 zu wechseln.



"Windows 10, Version 20H2, läuft heute, am 10. Mai 2022, für Geräte mit den Editionen Home, Pro, Pro Education und Pro for Workstations aus. Nach dem 10. Mai 2022 werden diese Geräte keine monatlichen Sicherheits- und Qualitätsupdates mehr erhalten, die Schutz vor den neuesten Sicherheitsbedrohungen bieten. Um weiterhin Sicherheits- und Qualitätsupdates zu erhalten, empfiehlt Microsoft ein Update auf die neueste Version von Windows 10 oder Windows 11. Die folgenden Editionen werden von uns weiterhin gewartet: Enterprise, IoT Enterprise, Windows on Surface Hub und Windows Server, Version 20H2", so das Unternehmen.



Die Aktualisierung des Geräts auf eine neuere Version von Windows 10 ist einfach, da Microsoft den Nutzern rät, bei der EKB für das Ganze zu bleiben.



"Um auf eine der neueren Versionen von Windows 10 zu aktualisieren, empfehlen wir Ihnen, das entsprechende Enablement Package KB (EKB) zu verwenden. Die Verwendung des EKB macht die Aktualisierung schneller und einfacher und erfordert nur einen einzigen Neustart. Um das EKB für ein bestimmtes Betriebssystem zu finden, gehen Sie zum Abschnitt Verbesserungen und klicken oder tippen Sie auf den Namen des Betriebssystems, um den zusammenklappbaren Abschnitt zu erweitern", erklärt das Unternehmen