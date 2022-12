Windows 10 Suche findet Dateien nicht (immer) - sorry, falls doppelt gepostet

Ich habe ein System mit zwei SSDs (C:\ und D:\), Indizierung und Dienst WindowsSearch sind deaktiviert.

Ich suche eine Datei Name.jpg auf C:\ incl. aller Unterordner, und sie wird alsbald gefunden. Soweit OK.

Suche ich hingegen eine (dort vorhandene) Datei Name2.jpg auf D:\ incl. aller Unterordner, so wird sie nur dann gefunden, wenn sie sich entweder direkt im Root-Verzeichnis von D:\ oder aber in einer komprimierten Datei (z. B. in einem BackUp) irgendwo auf D:\ befindet. Ich finde sie aber auch dann, wenn ich gezielt nur das betreffende Unterverzeichnis durchsuche.

Was auf C:\ wie gewünscht funktioniert, klappt auf D:\ dagegen nicht. Ich möchte auch auf D:\ eine Datei, egal wo sie gespeichert ist, finden, ohne dass ich den Unterordner kenne.

Jemand eine Idee?