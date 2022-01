Win 10 Notebook total

Hallo,

ich komme gerade von einem Bekannten, der anscheinend sein Laptop ordentlich verstellt hat..



1. Wenn ich Firerfox starte, offnet sich dies, wie auf dem Foto zu erkennen immer nur im kleineren Fenster.

Klar, kann ich dies über Zoom (siehe ebenfalls Foto) vergrößern. Dann hat er aber nicht mehr die Menüleiste oben eingeblendet, welche er unbedingt haben möchte.

Firefox neu zu installieren wäre sicherlich die schnellste und einfachste Metode, aber er hat seine Passwörter alle abgespeichert und bei einer Deinstallation, die ich bei ihm schon einmal durchgeführt habe, waren diese dann alle weg.

Diese Passwörter hat er im Moment auch nicht greifbar, was für ihn sehr problematisch wäre....

Klar ist das abspeichern nicht wirklich ratsam, aber er lässt sich mit seinen fast 90 jahren davon nicht mehr abbringen und ist schnell, sehr schnell aufgeregt, wenn sich auf dem Bildschirm etwas "Neues" auftut.

Im Netz bin ich leider nicht wirklich weitergekommen.

Beim Browser EDGE poppen die neuen fenster/Tabs einwandfrei über den kpl. Bildschirm auf, sodass es tatsächlich ein FiREFOX-Problem sein dürfte.

Wie/wo kann ich hier die entsprechende Einstellung vornehmen, damit ein neuer Tab "fensterussfüllend erscheint?

2. Bisher hat er auf seinem Startbildschirm immer die Buttons von seinen Programmen, die er immer nutzt.

Nun sieht der Bildschirm aktuell so wie auf den fotos aus. Ich weiß nicht mehr genau, was ich unten in der Taskleiste angeklickt habe, jedoch war da der bisherige Startbildschirm mit allen dort befindlichen Symbolen einmal ganz kurz aufgepoppt.

Die akteuell auf dem Startbildschirm angezeigten Fenster hat weder er noch ich bisher überhaupt auf seinem Laptop gesehen.

Gibt es hier evtl. auch eine Möglichkeit, die ursprüngliche oberfläche wieder zu bekommen.

Ich habe einemal, was ich zuvor noch NIE getestet habe, den Menüpunkt Wiederherstellung ausgewählt,da scheit aber das Windows NEU installiert zu werden, da dies hier so angegeben ist (...von der Cloud oder vom der CD).



Ich bin für zielfürende Hinweise sehr dankbar.

Da er nicht direkt in der Nähe wohnt, kann ich natürlich nicht sofort auf sein gerät zugreifen um alles nötige auszuprobieren.



Vielen Dank im Voraus.

LG