wenn ich z.B. den Drucker einschalte oder ausschalte ertönt der eingestellte Systemton nicht. Lautsprechersymbol in Taskleiste ist auf an, Soundscheme auf Windows Standard. Testtöne funktionieren. Was muss ich tun. Auf Win 7 funktionieren die Töne einwandfrei. PC läuft im Dualmode.

Lepplema