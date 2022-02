Suchfunktion beim ersten Mal langsam

Hallo

Ich habe ja eben einen HP Laptop frisch installiert und jetzt, nachdem alles installiert ist, etwas Eigenartiges festgestellt. Immer wenn man den Rechner neustartet oder herunterfährt und wieder hochfährt, öffnet sich beim erstmaligen Benutzen der Suchfunktion (Lupe oder direkt eingeben eines Wortes) das Fenster nur schwarz und es dreht sich das "Windows-Wartekreislein" für etwa 3-4 Sekunden bis dann eine Sucheingabe möglich ist. Ausserdem steht in diesem schwarzen Fenster am unteren rechten Rand während dieser Wartezeit in weisser Schrift "2022.02.17.27122076.CH.de-DE".

Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?

Ausserdem ist mir aufgefallen, dass nach einem kompletten Neustart das erstmalige Öffnen eines Office 2019-Programmes (Excel, Word etc.) gut 4 Sekunden dauert, ansonsten jeweils nur 1-2 Sekunden. Das Phänomen habe ich auch auf meinem Desktop-Rechner, jedoch etwas milder und erst seit Office 2016. Office 2013 startete noch innert 1 Sekunde. Muss man sich einfach damit abfinden, dass die neueren Versionen nicht mehr so schnell starten beim ersten Mal trotz unterdessen ultraschneller SSDs und Prozessoren?

Gruss und Dank

Thomas /