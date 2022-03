Standardanwendung per Batch ändern?

Hallo Leute,

weiß jemand ob und wenn ja, wie ich die Standardanwendung per Batch Datei ändern kann?



Hintergrund: In unserem Unternehmen werden immer wieder (ca. 2x die Woche) manche Lizenzplichtigen Programme wie z.B. Adobe Acrobat DC gegen den (in dem Fall) den Reader DC, als Standadrdprogramm ausgetauscht. Das führt dazu dass man ein PDF öffnet und dann erst bemerkt, dass man den Reader auf hat und nicht die Version mit der man das Dokument bearbeiten kann. Das ist ärgerlich,m weil es Zeit kostet und manchmal auch der Pfad wo die Datei her kommt nicht sofort wieder auffindbar ist (andere Geschichte muss hier nicht diskutiert werden).



Ich suche nun eine einfache Möglichkeit den Vorgang "Standardanwendung suchen, Dateityp suichen, ersetzen, schließen" vieleicht auf der Kommandozeile erledigen und das in einer .bat Datei per Klick erledigen kann.



Hat jemand eine Idee? Und bitte keine Zusatzprogramme oder so, das ist auf den Firmenrechnern nur sehr eingeschränkt möglich und erlaubt.



Gruß

Ralf