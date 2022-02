Hallo zusammen

Ich möchte eigentlich die aktuellste ISO von Windows 10 (also 21H2) runterladen. Leider wird mir von Microsoft immer nur die Version 10.0.19041.844 angeboten, selbst mit dem neusten Creation Tool. Bei mir steht mit Winver "19.044.1526". Also von 19041 auf 19044. Ist die 19041-Version überhaupt schon 21H2? Und warum bietet Microsoft nichts Aktuelleres an? Müsste man da auf selber gebastelte ISOs zurückgreifen?

Gruss und Dank

Thomas